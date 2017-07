Les funérailles de Maïté Viens auront lieu aux îles de la Madeleine

Les funérailles de Maïté Viens auront lieu le 27 juillet prochain aux Îles de la Madeleine.

La jeune femme de 21 ans, dont la dépouille avait été retrouvée après 24 jours de recherches dans les bassins des chutes Jean-Larose, est décédée le 21 mai, après avoir perdu pied en bordure d’une des chutes, situées au pied du mont Sainte-Anne, à Beaupré.

Plusieurs travailleurs et volontaires ont fait preuve de courage et d’acharnement pour retrouver le corps, après avoir forcé les autorités à poursuivre les recherches en juin dernier. Puis, c’est en retirant couche par couche la quinzaine de pieds de terre du deuxième et dernier bassin à l’aide d’une miniexcavatrice et de pelles que le corps avait pu être repéré, le 13 juin.

À plusieurs reprises lors des éprouvantes recherches, la mère de la victime avait manifesté le désir de «ramener sa fille à la maison».

Le service religieux aura lieu en l’église Notre-Dame-du-Rosaire de Fatima, dès 13 h.