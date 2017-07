Leur appartement neuf encore au milieu d'un chantier

Une famille de Québec vient d’emménager dans un logement neuf, mais dont le chantier est loin d’être terminé.

Simon, sa conjointe et leur enfant ont l’impression de vivre au milieu d’un chantier de construction. Ils ont emménagé dans leur appartement il y a quelques semaines. À l’époque, on les avait prévenus qu’il y aurait peut-être quelques détails pas terminés, mais le chantier semble plus important que ça.

Ils n’ont pas de stationnement, pas d’accès à leur terrain, pas de remise extérieure et pas d’air conditionné...

Autour des appartements, le sol est couvert de déchets de construction et de clous. «Est-ce qu’il va arriver un accident à mon garçon quand il sort?», se demande le locataire.

Les dirigeants de l’entreprise qui construit et gère les logements ont expliqué à TVA Nouvelles que la pluie et la grève de la construction avaient ralenti le chantier. Au début du mois d’août, tous les travaux devraient être terminés.