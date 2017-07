Mesures de sécurité renforcées dans les festivals

Suite aux nombreuses attaques terroristes qui se sont déroulées dans le monde, les policiers resserrent les mesures de sécurité dans les festivals. C’est le cas à la Fête du Lac des Nations, dont le site sera encore clôturé...

Mais on peut aussi s'attendre à plus de mesures de sécurité: plus de policiers, plus de fouilles, et des blocs de béton pour contrer les attaques hypothétiques de véhicules béliers.

«Je viens quand même à penser à ça, aux éventualités qui pourraient se passer dans une foule comme ça. Moi ça me sécurise de savoir que la sécurité est renforcée», dit une passante.

Pour certains habitants, l’inquiétude est moindre. «Je ne pense pas qu'à Sherbrooke ce soit tant d'intérêt. Je ne crois pas qu'on soit menacés...», juge un Sherbrookois.

Ni la ville de Sherbrooke, ni la Fête du Lac des Nations ne font face à des menaces, mais en raison des événements malheureux, et des attaques survenues autour du globe, les policiers de Sherbrooke ont décidé de relever d'un cran la sécurité.

«Notre but, c'est d'améliorer votre sentiment de sécurité, et pas de rendre les gens insécures avec notre présence au lac. Il n'y a pas de risques particulier», explique Samuel Ducharme , un policier chargé de la sécurité.

«Il y a des dizaines et des dizaines de milliers d'événements qui se passent à travers le monde qui se déroulent très bien, et où il ne se passe absolument rien. Mais on voit toujours le pire, mais faut s'attendre au mieux. Et on s'attend au mieux ici», dit Jean-Pierre Beaudoin, le directeur général et artistique de la Fête du Lac des Nations.

Le service de police de Sherbrooke s'est inspiré d'un guide créé par le SPVM. Il sert aux organisateurs d'événements à se parer contre d'éventuels attentats lors des rassemblements populaires.

«On veut faire de la prévention. On veut juste être prêt à faire face à quelconque éventualité. On ne croit pas que ça va arriver, mais on va être prêt si ça arrive», ajoute Samuel Ducharme.

Les préparatifs vont bon train pour la Fête du Lac des Nations, qui débute mardi prochain, le 18 juillet. Plus de 200 000 personnes sont attendues.