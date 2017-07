Moins d’incendies et de pertes matérielles liées au feu en 2016

Il y a eu moins d'incendies et moins de pertes matérielles liées au feu en 2016 à Trois-Rivières.

C'était la première année complète d'existence de la nouvelle brigade trifluvienne autonome d'incendie et de sécurité civile.

Le ratio de dommages consécutifs au feu est de 10,43 $ par habitant à Trois-Rivières alors qu'il atteignait 67 $ il y a quelques années à peine. Ce taux s'établissait à un peu plus de 53 $ en 2014 pour l'ensemble du Québec.

Le directeur Dany Cloutier paraît particulièrement satisfait de cette performance et du résultat de la séparation des services de police et d'incendie mise en place depuis septembre 2015.

«Les citoyens en sortent grandement gagnants. On parle des pertes matérielles. A priori ce qui est important c'est la protection de la vie humaine même si on a malheureusement déploré un décès en 2016. Ça faisait quand même plus de quatre ans qu'on n'en avait pas eus à Trois-Rivières», observe le directeur Cloutier.

En 2016 les pompiers trifluviens ont répondu à 816 alarmes, dont environ la moitié étaient fausses. Le directeur reconnaît qu'il s'agit là de quelque chose de «préoccupant» parce que chaque fois il faut faire un déplacement d'urgence «à risque». Son service se penchera sur la problématique.