Route 365: «C'est très dangereux»

Avec deux accidents mortels en quatre jours, il n’en fallait pas plus pour relancer le débat sur la sécurité de la route 365 dans Portneuf.

Samedi, un cycliste de 57 ans a perdu la vie à Pont-Rouge après avoir été percuté par l’arrière par une voiture alors qu’il roulait sur l’accotement.

Puis, mardi, une jeune femme de 24 ans qui marchait sur l’accotement avec son chien a été happée mortellement par une conductrice qui a bifurqué de sa voie, à Saint-Raymond-de-Portneuf. Une erreur d’inattention est probablement à l’origine du tragique accident.

Des élus de la région se posent des questions concernant la sécurité de cet axe routier. C’est le cas du maire de Pont-Rouge, Ghislain Langlais, qui souhaite rencontrer le ministère des Transports afin d’envisager des solutions à ce problème, parmi lesquelles il est question d’élargir l’accotement.

«Je pense que le Ministère a déjà élargi la 365 depuis la dernière fois qu’il a refait l’asphalte, souligne le maire Langlais. Maintenant, est-ce que c’est assez large ou est-ce que ça va éviter des accidents, je ne peux pas deviner.»

«C’est très dangereux, signale un cycliste. C’est très rapide et ce n’est pas si large que ça comme accotement. Donc, je ne la prends plus, je viens de Sainte-Anne-de-la-Pérade et je prends la 354 qui est beaucoup plus sécuritaire.»

Les maires de Saint-Raymond et de Pont-Rouge attendent les conclusions des enquêtes policières avant de prendre des décisions.