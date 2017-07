The Who promet une soirée de «hits»

Les Who promettent une tonne de «hits» à leurs fans sur les plaines d’Abraham jeudi soir, a révélé l’un des membres du groupe mythique qui en sera à une première visite à Québec en 53 ans de carrière.

C’est ce qu’a confié le guitariste Simon Townshend, frère du membre fondateur Pete, mercredi, en fin d’après-midi, après une journée passée sur les allées du club de golf La Tempête à Lévis.

Le musicien venait de terminer une ronde de 18 trous en compagnie du claviériste Loren Gold.

«C’est un spectacle de festival et nous allons jouer les succès», a-t-il indiqué lors d’un court entretien, précisant qu’il avait passé un superbe après-midi sur le parcours et qu’il adorait, jusqu’à maintenant, son séjour à Québec.

Les Who ont répété lundi et mardi au Pavillon de la jeunesse, en prévision d’une courte tournée nord-américaine de 14 spectacles qui sera lancée sur les Plaines.

«Les répétitions se sont très bien déroulées, nous sommes prêts et on a hâte», a-t-il fait remarquer, précisant que ces deux journées avaient surtout pour objectif de redémarrer la machine et faire disparaître la rouille après une pause de trois mois.

Le groupe avait présenté sept concerts en Angleterre et en Écosse où il avait interprété la presque totalité des pièces de l’album mythique «Tommy». Ce qui ne sera pas le cas pour leur première visite dans la Vieille Capitale.

Visite attendue

La formation qui a vendu 100 millions d’albums à l’échelle planétaire devrait piger dans une immense boîte à succès qui contient les «Who Are You», «I Can See For Miles», «My Generation», «Behind Blue Eyes», «You Better You Bet», «Pinball Wizard», «See Me», «Feel Me», «Baba O’Riley», «Won’t Get Fooled Again» et autres.

Actifs depuis 53 ans, les Who ne se sont jamais arrêtés dans la Vieille Capitale. On compte six visites à Montréal, avec une dernière en 2012 au Centre Bell et un total de 21 prestations à Toronto.