Un conducteur pressé emboutit leur résidence

Une jeune automobiliste de 19 ans, qui semble-t-il roulait beaucoup plus vite que la limite permise, a perdu la maîtrise de son véhicule la nuit dernière et est entré de plein fouet dans la résidence d’un couple du chemin Hemming à Drummondville.

Le conducteur a traversé la voie inverse arrachant au passage la boite aux lettres des propriétaires de la maison et une clôture, détruisant l’aménagement paysager ainsi qu’une statuette et semant des débris partout sur sa route. Il a terminé sa course contre le mur de brique de la résidence.

«On était couché, on a entendu un gros boum. On s’est levé, on a regardé ce qui se passait. On ne voyait rien. Après, on a vu les lumières de la voiture qui était encore allumées», a raconté Claude Pelletier à TVA Nouvelles.

50 km/h

La limite de vitesse est à 50 km/h dans ce secteur, mais d’après le propriétaire de la résidence endommagée, les gens roulent rapidement dans le secteur. «Les gens vont vite. Il y a beaucoup de courbes et ça crée des accidents», ajoute M. Pelletier.

Le jeune conducteur a été conduit au centre hospitalier par mesure préventive, toutefois, il se porte bien. Claude Pelletier ne portera pas plainte contre le jeune homme.

En avril 2008, deux jeunes s’étaient tués sur le chemin Hemming. Puis en 2011, une jeune femme a aussi perdu la vie sur cette route.

Les résidents de l’endroit demandent donc plus de surveillance policière afin d’éviter d’autres accidents du type de celui de la nuit dernière et des années précédentes.