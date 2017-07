Une rencontre entre Donald Trump et les Agalarov sur vidéo

Une vidéo obtenue par la chaîne américaine CNN montre le président américain Donald Trump rencontrer à Las Vegas les hommes qui ont contacté son fils Donald Jr en promettant de lui remettre des informations discréditant la candidate démocrate Hillary Clinton lors de la campagne présidentielle de 2016.

Voyez la vidéo de la chaîne américaine CNN ci-dessus.

Sur ces images, Trump discute avec le publiciste Rob Goldstone, le chanteur Emin Agalarov et son père Aras, un riche homme d’affaires de Moscou.

Cette vidéo a été filmée en 2013, alors que le président recevait de l’aide pour l’organisation de son concours de beauté Miss Universe à Moscou, qui devait se tenir plus tard dans l’année dans une salle de spectacle gérée par Crocus Group, la société d’Aras Agalarov.

En publiant des échanges de courriels mardi dernier, Donald Trump Jr a admis avoir rencontré une avocate russe, Natalia Vesselnitskaïa, qui lui avait été présentée par Rob Goldstone comme une «avocate du gouvernement russe».

Le fils aîné du président, qui n'apparaît pas dans la vidéo, a déclaré qu'il connaissait peu de choses sur la famille Agalarov.

Cette semaine, Aras Agalarov a démenti être un ami de Rob Goldstone.

Sur le fond, la rencontre entre Trump Jr et l'avocate russe représente l'élément le plus explicite pointant vers une éventuelle tentative de collusion entre le camp Trump et la Russie.