Une résidence pour personnes âgées envahie par les moisissures

Une résidence pour personnes âgées de Sorel-Tracy pourrait être sérieusement contaminée, ce qui inquiète les familles de ceux qui y habitent.

Des proches de résidents du Marquis de Tracy ont fait part de ce problème via la page Facebook de TVA Nouvelles, après avoir constaté de la moisissure et des champignons dans le sous-sol de l’établissement.

Ils ont également fait état d’infiltrations d’eau dans ce bâtiment où habitent quelque 75 personnes âgées, qui font partie des personnes les plus vulnérables de la population.

















«Il y a des champignons dans le sous-sol, c’est épouvantable. Il y en a un qui est gros comme le poing. Il y a de l’eau sur les planchers, dans les coins surtout, et sur les murs on voit des taches noires. Et je ne m’y connais pas là-dedans, mais j’ai l’impression que si on défait le mur, s’il y en a qui sortent à travers les plinthes, sûrement qu’en arrière c’est plein!» a relaté, de façon anonyme, la fille d’une résidente.

Le gestionnaire de l’établissement, Bernard Beauchemin, a été vu, un masque chirurgical à la main, en compagnie de l’employé d’une firme spécialisée dans ce type de situation. Il n’a pas souhaité s’adresser à la caméra, mais a admis le problème d’infiltration d’eau et il a assuré qu’il s’y attaquait et que la firme qu’il a embauchée pour le régler serait à l’œuvre dès demain, vendredi.