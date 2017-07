Une saison «historique» qui sème la polémique

Qualifiée d’«historique» parce qu’elle met en vedette sa première candidate noire, la téléréalité amoureuse «The Bachelorette» essuie de sévères critiques aux États-Unis.

On reproche à l’émission d’exploiter les questions raciales pour gonfler ses cotes d’écoute. L’aventure avait pourtant bien commencé. Cet hiver, l’annonce du recrutement de Rachel Lindsay, une jeune femme noire du Texas, avait été chaleureusement saluée. Il faut dire qu’après 12 saisons, il était temps que «The Bachelorette» diversifie son casting.

Les choses se sont toutefois vite gâchées, notamment en raison du recrutement des prétendants, dont un candidat raciste. Pire encore, malgré un comportement plus que discutable, ce dernier est demeuré dans l’émission durant plusieurs semaines. En plus de passer son temps à harceler les prétendants noirs de Rachel, le «country boy» de Nashville a défrayé la chronique quand d’anciens tweets racistes, sexistes et homophobes ont refait surface.

Les patrons du réseau ABC ont déclaré qu’ils ignoraient l’existence des messages au moment des auditions, mais on n’y croit pas parce qu’une simple recherche sur Twitter aurait suffi pour découvrir le pot aux roses.

Cynisme

Depuis l’entrée en ondes d’«UnREAL», cette série de fiction qui s’amuse à montrer les dessous d’une téléréalité amoureuse comme «The Bachelor», on regarde les émissions du genre avec beaucoup plus de cynisme.

Parce qu’on sait maintenant comment les choses fonctionnent vraiment: les producteurs tirent les ficelles pour créer des rebondissements qui susciteront des réactions et polariseront le public... comme garder un concurrent controversé le plus longtemps possible pour alimenter les discussions.

Voilà pourquoi plusieurs médias se sont retournés contre cette édition du populaire «dating show»: derrière ce qui était perçu comme un beau pas en avant (la première «Bachelorette» noire) se cachait un grossier stratagème pour doper l’auditoire.

Pression

En début de saison, Rachel Lindsay avait partagé ses craintes face à l’aventure qui l’attendait. Être la «première Bachelorette noire» était un rôle parfois lourd à porter, avait-elle confié. En entrevue au «Hollywood Reporter», la candidate vedette avait signalé qu’elle ressentait beaucoup de pression des Afro-Américains de choisir un candidat noir.