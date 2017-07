Virée classique au Domaine Forget

Les membres de l’Orchestre symphonique de Québec et plusieurs autres artistes feront résonner la musique classique au Domaine Forget, à Charlevoix, durant le week-end du 21 au 23 juillet.

Dirigé par Fabien Gabel, l’ensemble de la Vieille Capitale sera en vedette le 22 juillet. Les musiciens en profiteront notamment pour livrer des œuvres des célèbres compositeurs Brahms et Dvořrák.

La virée classique de trois jours s’amorcera la veille en mettant aussi à l’honneur des créations de Brahms, en plus de certaines de Mendelssohn et Rachmaninov. Sur scène, le violoniste Noah Bendix-Balgley et le violoncelliste Johannes Moser uniront alors leur talent.

Porté par le chef Boris Brott, l’Orchestre de chambre de McGill conclura la programmation de trois jours avec l’aide du même violoniste et de la soprano Sharon Azrieli. Des extraits de «Canciones Amatorias» de Granados, le «Concerto pour violon no 5» de Mozart et «Le Printemps» de Vivaldi pourront également être entendus.

Le Festival international du Domaine Forget se poursuit jusqu’au 20 août. Pour consulter la programmation: domaineforget.com.