Cinq incontournables du Mondial des Jeux

Entre jeux-questionnaires, spectacles et tournois, le Mondial des Jeux Loto-Québec offre une programmation ludique des plus originales.

Voici cinq événements à ne pas rater!

«Es-tu game?»

Ces deux spectacles réuniront des comédiens et des improvisateurs de talent, qui participeront à un jeu de rôle improvisé où les dés et le jeu détermineront le cours de l’histoire. Didier Lucien, Marie-Lyne Joncas, Jay du Temple et Julien Corriveau se prêteront à l’exercice, sous les thèmes d’«Harry Potter» et «Dans une galaxie près de chez vous».

Rires garantis!

Dimanche 16 et dimanche 23 juillet, à l’Agora de l’UQAM

«La soirée des auteurs»

Animée par l’humoriste Jérémie Larouche, cette soirée réunira des auteurs qui viendront jouer à Gloom, dont le but est d’infliger les plus effroyables tragédies aux personnages du jeu. Simon Lafrance et Claudia Larochelle seront notamment de la partie, dans cette soirée qui risque d’être loufoque.

Samedi 15 juillet, à l’Agora de l’UQAM

«La grande nuit des Loups-Garous»

Les créateurs du jeu Loups-Garous, Philippe des Pallières et Hervé Marly, débarquent en ville pour la toute première fois et proposent de vivre une version inédite de leur jeu d’identités secrètes avec plus de 200 participants. À ne pas manquer!

Samedi 29 juillet, à l’Agora de l’UQAM

«Mondial des Jeux Senior»

Le festival offre pour la première fois un volet senior en collaboration avec le Groupe Maurice. Entre une soirée de rencontre, un grand tournoi de cartes, du yoga, et surtout «Les Retraités en spectacle», où des comédiens amateurs coachés par des professionnels de l’École nationale de l’humour viendront présenter du stand-up, il y en a pour tous les goûts et tous les âges!

«La Rue»

Du 15 au 30 juillet, le boulevard de Maisonneuve sera dédié au festival, entre Saint-Urbain et Jeanne-Mance. Jeux de table, paintball géant, jeux vidéo ou encore babyfoot géant: les options ne manquent pas pour les Montréalais assoiffés de divertissement!