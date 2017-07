Des travailleurs de la santé à bout de souffle

Plusieurs travailleurs de la santé dans le Bas-Saint-Laurent sont à bout de souffle.

«C'était la larme à l'œil facile, difficulté de m'adapter. Même mes collègues de travail me disaient que j'étais devenue plus intolérante, agressive et ce n'est pas mon cas. J'étais rendue à bout», se rappelle Jocelyne Martin, préposée aux bénéficiaires à la retraite.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 225 employés du CISSS ont pris un congé de maladie pour des raisons psychologiques au cours de la dernière année. Ils souffrent de dépressions, de troubles d'adaptation, de troubles de paniques, de chocs post-traumatiques, mais aussi de problèmes de santé mentale.

«Les infirmières font leur possible. Moi, je ne trouve pas ça normal. Les infirmières ne peuvent pas prendre leur pause. Elles courent», raconte une femme de Rivière-du-Loup.

«Moi, ma nièce travaille dans ce métier puis souvent elle est obligée de faire des doubles obligés», relate un homme.

«Il y a 60 % des membres de l'APTS qui présente des indices élevés ou très élevés de détresse psychologique», soutient la répondante politique de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, Guylaine Michel.

Pas à des animaux

«On avait 29 résidents à coucher après l'heure du souper de 6 h 30 jusqu'à 11 h. Et parfois il y avait des gens qu'on n'avait pas le temps de coucher, puis ils étaient dans les selles peut-être depuis l'heure du souper. On ne ferait même pas ça à des animaux. Mais ces gens-là sont parqués là», ajoute Jocelyne Martin, de son côté.

Plusieurs patients craignent les erreurs médicales. «Hier, je suis venue voir mon frère, il était en hypo. Il fait du diabète. Personne ne voyait ça. On s'en est aperçus. Il tombe en coma, s'il n'a pas de soins», raconte une autre femme.

Plusieurs personnes pointent du doigt les compressions du ministre Gaétan Barrette.