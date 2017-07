Elle annule son mariage et offre le buffet aux sans-abris

Une jeune étudiante en pharmacie n’a pas voulu gâcher la nourriture prévue pour son mariage, annulé une semaine avant le grand jour. Elle a préféré organiser un buffet pour des sans-abris.

Sarah Cummins et son fiancé avaient tout prévu pour leur mariage : une salle de réception somptueuse au Ritz Charles de Carmel dans l’Indiana, et surtout un traiteur de choix pour un dîner de 170 couverts.

Malheureusement, une semaine avant le jour J, la jeune femme de 25 ans a préféré annuler son mariage, pour des raisons qui resteront privées. Après avoir organisé son mariage pendant deux ans, Sarah Cummins s’est dite dévastée.

«J’ai appelé tout le monde, j’ai annulé, je me suis excusée, j’ai pleuré, j’ai contacté tous les fournisseurs, et j’ai commencé à me sentir mal de devoir jeter toute cette nourriture», a-t-elle raconté au site IndyStar.

En accord avec son ex-fiancé, Sarah Cummins a alors décidé d’offrir son dîner de mariage aux sans-abris de plusieurs refuges de la région, dont le Dayspring Center, qui accueille des familles.

Sarah a même prévu deux bus pour venir chercher les sans-abris aux refuges et les emmener au Ritz Charles, samedi.

La salle sera décorée comme prévu, mais il n’y aura pas de tables des mariées ou de tables où poser les cadeaux. Quant au menu, il restera le même: boulettes de viande au Bourbon, bruschetta à l’ail et au fromage de chèvre, poitrine de poulet sauce Chardonnay et artichauts...

Après avoir fait sa bonne action, l’ex-future-mariée s’envolera avec sa mère en République dominicaine, où elle devait passer sa lune de miel.