Inauguration de l'agrandissement de l'usine LM Wind Power

LM Wind Power à Gaspé a inauguré ce matin l'agrandissement de son usine qui est le fruit d'investissements de 12 millions de dollars. Cette construction aura permis de créer rapidement 250 emplois de plus.

Avec l'agrandissement de l'usine LM Wind Power, l'objectif d'atteindre les 450 employés dans un court délai sera bientôt réalisé.

«Maintenant on est environ à 425, le plan de croissance va vraiment bien, on tire à la fin du plan de croissance et dans les temps prévus», explique le directeur de l'usine LM Wind Power à Gaspé, Alexandre Boulay.

Autant de Gaspésiens que de gens provenant de l'extérieur de la région ont démontré leur intérêt en appliquant pour un emploi.

«C'est l'aventure, le plein air, LM Wind Power je pense offre une chance exceptionnelle de venir travailler dans une place où il n'y a pas vraiment d'emplois d'habitude», explique l'un des employés.

Le travail aura été efficace, puisque l'usine a pu être ouverte un mois plus tôt que prévu. Le directeur et président de LM Wind Power ainsi que la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation étaient sur place pour l'inauguration.

«À Gaspé, c'est une usine très performante. L'équipe ici c'est très professionnel, qui travaille avec beaucoup de ténacité, de conviction pour améliorer leur processus», stipule Marc de Jong, président-directeur général LM Wind Power.

«Partout où je vais, je parle de LM Wind Power, je dis, allez voir ce qu'ils font, parce que dans une région qui est éloignée au Québec , on est capable de faire beaucoup de choses avec le savoir-faire que l'on a et de l'exporter, c'est un marché d'exportation», mentionne Dominique Anglade.

Avec l'agrandissement de l'usine, LM Wind Power pourra maintenant construire des pales deux fois plus grandes que celles produites présentement. Ceci permettra à l'entreprise de viser d'autres marchés.

«Dans le cas par exemple des éoliennes en mer, on parle de pales qui peuvent atteindre 80 mètres et plus. Déjà LM Wind Power fabrique la plus longue pale au monde, qui est une pale de 88 mètres», ajoute Alexandre Boulay.

LM Wind Power sera occupé minimalement pour les 4 prochaines années avec l'exportation de pales jusqu'au Texas.