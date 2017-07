«Interdit de se plaindre!», avertit le pape

«Interdit de se plaindre!»: les visiteurs du pape François sont avertis dès leur arrivée devant son appartement du Vatican par un carton accroché sur la porte, offert récemment par un psychologue italien, révèle vendredi un vaticaniste proche du pape.

Ce psychologue, Salvo Noe, auteur d'un ouvrage sur le thème du développement personnel, avait offert la pancarte au pape à la fin d'une audience publique sur la place Saint-Pierre à la mi-juin, rapporte, photos à l'appui, le blog Vatican Insider du journaliste Andrea Tornielli.

AFP

Le pape François a alors promis avec le sourire: «je le mettrai sur la porte de mon bureau où je reçois les visiteurs».

Mais il a finalement renoncé aux grandioses appartements pontificaux, où se trouve son bureau, préférant un affichage plus informel dans sa modeste résidence hôtelière Sainte-Marthe.

Le pontife argentin recommande souvent aux fidèles de ne pas se laisser aller à la mélancolie ou à se lamenter.

En plus petites lettres sur la pancarte adoptée par François, les visiteurs apprennent que ceux qui ne respectent pas ce mot d'ordre «sont sujets à un syndrome de victimisation avec abaissement notable de la bonne humeur et de la capacité à résoudre ses problèmes». Le texte recommande de «se concentrer sur ses propres potentialités et non sur ses propres limites» en concluant «arrête de te plaindre et agis pour changer ta vie en mieux!».