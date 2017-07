La fanfare joue du Daft Punk sous l'oeil surpris de Trump

La fanfare militaire a rompu vendredi avec la solennité du défilé militaire du 14 juillet en France en jouant un pot pourri du groupe français Daft Punk, sous l'oeil surpris du président américain Donald Trump, invité d'honneur de la parade.

La fanfare a commencé par rendre hommage aux victimes de l'attentat de Nice, qui a fait 86 morts il y a un an jour pour jour, en jouant l'hymne de la Cité des anges, «Nissa la Bella», et en se positionnant de façon à former le mot: Nice.

Puis, changement d'ambiance. Les militaires se mettent à jouer des morceaux du groupe de musique électronique Daft Punk avec entrain, provoquant d'abord la stupeur des invités. À la tribune d'honneur, le chef de l'État Emmanuel Macron hésite un instant, puis sourit, mais Donald Trump a l'air incrédule. Le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian affiche pour sa part un air pincé, contrairement à des militaires, qui commencent à taper des mains en souriant.

À la fin du morceau, Donald Trump applaudit avec vigueur.

Le président américain et son épouse Melania étaient les invités d'honneur de la France pour commémorer le centenaire de l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale.

Quelque 3.765 militaires français et américains ont défilé à pied entre l'Arc de Triomphe et la Place de la Concorde, en plein coeur de Paris.