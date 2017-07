Le Fentanyl arrive dans le Bas-Saint-Laurent

Disponible sur ordonnance, le Fentanyl est maintenant en circulation au Bas-Saint-Laurent après avoir fait des ravages dans des villes canadiennes comme à Vancouver.

Le Fentanyl est un médicament, mais il est aussi importé et vendu illégalement, ce qui entraîne des conséquences tragiques.

«Si on prend l'exemple qui revient le plus souvent, la Colombie-Britannique, on est vraiment à l'étape de l'épidémie. Au mois de mai dernier, on parlait de quatre morts par jour directement liés au Fentanyl. Ici au Bas-Saint-Laurent, je dirais même au Québec, on n'est pas là», relativise Luc Jobin, le directeur d'En Tout C.A.S, un centre qui vient en aide aux jeunes toxicomanes.

Le Fentanyl est un médicament de la famille des opioïdes jusqu'à 100 fois plus fort que la morphine. Utilisé pour des raisons médicales, il sert à soulager la douleur intense, comme c'est le cas des personnes en phase terminale d'un cancer.

«Souvent sur la rue, on ne prend pas ça nécessairement pour soulager la douleur», explique le pharmacien Stéphane Plante, qui ajoute que si «on le prend pour d'autres usages, il peut avoir des effets au niveau cardiaque .Il peut y avoir des effets au niveau respiratoire et si la dose est trop forte à la limite, ça peut occasionner une dépression respiratoire majeure».

Impossible à savoir comment le Fentanyl a commencé à circuler au Bas-Saint-Laurent. Ce qu'on sait, c'est que cette drogue tue.



«On parle d'une substance qui est assez toxique. La différence entre un simple grain de sel peut être la différence entre "un bon trip" et un voyage au cimetière», avertit Luc Jobin.



Les organismes en lien avec cette problématique se disent prêts si la situation s'envenimait.



Le porte-parole de la Fraternité des ambulanciers du Bas-Saint-Laurent n'a pas pu affirmer avec certitude s'il y avait eu des cas de surdose au Bas-Saint-Laurent.



Les ambulanciers du Bas-Saint-Laurent ont été formés pour administrer le naxalone, un antidote utilisé en cas de surdose de Fentanyl. Ils utiliseront aussi le Fentanyl à des fins cette fois purement médicales.