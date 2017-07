Le propriétaire devrait dédommager les résidents

Le propriétaire d’une résidence pour personnes âgées de Sorel-Tracy envahie par les moisissures devrait dédommager ses résidents.

C’est du moins ce que croit Pierre Blain, du Regroupement provincial des comités des usagers. Il trouve que la situation est d’autant plus inquiétante parce que les «2/3 des résidents ont plus de 80 ans», et que des problèmes respiratoires apparaissent souvent avec l’âge, une condition qui peut évidemment être aggravée par les moisissures.

Cette semaine, des proches de résidents du Marquis de Tracy avaient fait part, via la page Facebook de TVA Nouvelles, d’un problème sérieux de champignons et d’infiltrations d’eau dans le sous-sol de l’établissement.

«Je sais que le propriétaire a déjà entamé des mesures pour faire décontaminer, mais je pense qu’il faut que ça aille un peu plus loin, et il faudrait peut-être qu’il y ait des compensations financières» accordées aux résidents, a-t-il déclaré en entrevue au Québec Matin.

Par ailleurs, M. Blain estime qu’outre celle du gestionnaire de l’établissement, il y a une responsabilité gouvernementale dans ce dossier. Une certification doit en effet être accordée aux résidences pour personnes âgées, et des inspecteurs doivent effectuer une visite aux deux ans, de manière générale, pour s’assurer de la qualité des lieux.

«C’est ça qui est un peu surprenant, parce que des moisissures et de l’eau qui s’infiltre, ça n’arrive pas comme ça. Ça veut dire qu’il y a eu, à un moment donné, une période pendant laquelle il y a eu négligence du propriétaire, possiblement, mais aussi, peut-être, de la santé publique», estime l’homme, qui se demande s’il n’y aurait pas eu également négligence de la part de la Ville de Sorel-Tracy dans cette affaire.