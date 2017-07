Les grands voiliers attirent les foules

La popularité du navire «El Galeon» amarré depuis quelques jours dans le port de Rimouski ne se dément pas.

Ainsi, vendredi matin, de nombreux curieux ont pu monter à bord de cette fameuse réplique d'un galion espagnol du 17e siècle, lors de la première journée des visites publiques.

Les cinéphiles le reconnaîtront peut-être, puisqu’il a été vu dans les films «Pirates des Caraïbes».

«Rendez-vous 2017, c’est dans le cadre du 150e anniversaire du Canada. On a invité des navires à faire une grande course. Ils sont partis des Bahamas, ils ont remonté jusqu’à Boston, entre autres. L’apogée sera du 18 au 23 juillet à Québec et à Lévis. On est plusieurs villes canadiennes à avoir accepté l’invitation. Rimouski va donc accueillir sept bateaux dans le cadre de cette course», a expliqué la conseillère aux communications de la Société de promotion économique de Rimouski, Véronique Mariève Gosselin.

Dans cette aventure, 40 voiliers et 3000 membres d’équipage sont impliqués. Ils font 35 escales dans 35 ports canadiens. La Côte-Nord ne sera pas en reste, puisque quelques bateaux se sont arrêtés à Sept-Îles la semaine dernière, et huit sont attendus à Baie-Comeau cette fin de semaine. Parmi eux, notons le «Picton Castle», qui a accueilli des étudiants du Cégep de Baie-Comeau à son bord.

«Il y a eu Gaspé et Sainte-Anne-des-Monts la semaine dernière. Chaque ville a quelques bateaux. Ce matin, ici à Rimouski, on a eu des visites. On en aura d’autres samedi matin et samedi après-midi et on a prolongé jusqu’à dimanche matin étant donné la popularité du bateau», ajoute Mme Gosselin.

Notons que quelques personnes ont dû rebrousser chemin vendredi matin à Rimouski, étant donné que la marée est devenue trop basse pour un embarquement sécuritaire. Les visites ont donc cessé 30 minutes plus tôt que prévu.

Au cours des derniers jours, d’autres citoyens se sont butés à un grillage fermé, puisque des normes de sécurité empêchaient l’approche du «El Galeon». Des dizaines de personnes s’étaient tout de même massées sur le quai de Rimouski jeudi soir pour l’admirer et le photographier de loin.

Par ailleurs, l’«Oriole» des Forces armées canadiennes vient tout juste d’accoster. Au total, dans l’après-midi de vendredi, six bateaux devaient être à quai.