Prêts à attendre 26 h pour voir Metallica

À la recherche des plus grands fans de Metallica? Ne regardez pas plus loin que Québec: des inconditionnels du groupe américain étaient prêts à attendre jusqu’à 26 heures pour se rapprocher au maximum de l’action.

Vincent Genest et Samuel Desrosiers sont arrivés jeudi soir à 19 h 30, plus d’une journée avant que Metallica ne monte sur scène, pour être certains d’être les premiers à franchir l’entrée de la croix du Sacrifice.

«J’écoute ça depuis que j’ai 12 ans. J’ai comme une connexion avec eux. Je pense qu’il n’y a pas une journée où je n’ai pas écouté du Metallica dans ma vie», racontait M. Genest après avoir passé la nuit à la belle étoile. Avec son ami, c’est la troisième fois qu’il assiste à un spectacle de son groupe préféré.

«On a somnolé un peu, mais on n’a pas vraiment dormi. On a de la nourriture, on a de l’eau, on est en "shape", alors on est équipés pour “tougher” la journée en masse», assurait le jeune homme de 18 ans, muni d’un immense drapeau préparé pour l’occasion.

Nombreux irréductibles

Alors qu’on dénombrait une dizaine de festivaliers jeudi en fin de soirée, ils étaient une bonne centaine au passage du «Journal de Québec», vendredi matin, à patienter pour Metallica sous un soleil de plomb. Chaises pliantes, tables portatives, beaucoup d’eau, plusieurs caisses de bière, sacs de couchage, quelques denrées pour passer à travers la journée: les irréductibles avaient tout prévu.

Au petit matin, des policiers sont tout de même venus s'assurer que tous se portaient bien, distribuant beignes et café, avant de sensibiliser les fans à l’importance de s’hydrater.

Pour leur part, Marc-Antoine Tremblay et Sylvain Loignon sont arrivés à 4 h 30 du matin. «C’est plus qu’une tradition. C’était hors de question qu’on manque ça, tout simplement», exprimaient-ils. «On est tous là pour la même passion, alors ça favorise les rencontres», soulignait M. Tremblay.

«C’est comme une "game" de football: le monde arrive de bonne heure, ça prend de la bière, ça jase, ça se fait du "fun"... c’est comme un "tailgate" de Metallica», ajoutait son comparse.

Relation particulière

Au fil de leur longue carrière, les membres du groupe métal ont su développer avec leur public une relation particulière qui ne pouvait être plus manifeste vendredi.

«Ils sont très proches de leurs fans, surtout ici à Québec, où ils savent qu’ils sont vraiment aimés. C'est une histoire d’amour qui perdure depuis longtemps», observait Anthony Dubé, qui avait fait six heures de route depuis la réserve indienne d'Obedjiwan, dans le Grand Nord québécois.

«C’était le premier "band" à faire du métal mélodique, qui avait de l’allure, qui était composé avec beaucoup d’émotion, avec beaucoup d’agressivité aussi», expliquait pour sa part Guillaume Ayotte, qui assistait à son quatrième concert.

- Avec la collaboration de Jean-François Racine