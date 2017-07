Saisie de drogues et arrestations à Valleyfield

Deux hommes ont été arrêtés tôt vendredi matin dans une résidence de la rue Lemay, à Salaberry-de-Valleyfield, en Montérégie, dans le cadre d’une perquisition en matière de stupéfiants.

Un des deux, Mathieu Touzin, 22 ans, a comparu plus tard dans la journée «sous divers chef d‘accusation reliés aux stupéfiants et demeure détenu jusqu’à son retour devant les tribunaux pour son enquête remise en liberté le 17 juillet».

L’autre individu, un homme de 28 ans dont l’identité n’a pas été rendue publique, a été libéré par voie de sommation, a précisé la Sûreté du Québec.

Lors de la perquisition, les policiers ont saisis sur les lieux plus de 11 kg de cannabis, plus de 1 kg de haschisch, plus de 50 comprimés de méthamphétamine ainsi que du matériel de production.