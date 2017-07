Shia LaBeouf déterminé à arrêter de boire

Shia LaBeouf a été arrêté le week-end dernier pour avoir eu un comportement agressif sur la voie publique alors qu’il était éméché. L’acteur a également insulté le policier qui l’a arrêté et s’est depuis excusé. C’est maintenant au tour de son avocat de s’exprimer. Doug Andrews a confié à TMZ que son client n’était pas alcoolique, car il ne ressentait pas le besoin de boire.

Il a aussi expliqué que, de fait, Shia LaBeouf pourrait tout à fait continuer le tournage de «The Peanut Butter Falcon» sans toucher une goutte d’alcool. C’est d’ailleurs ce que l’acteur est déterminé à faire pour le bien du tournage.

L’avocat a en revanche expliqué que, si son client n’est pas en manque d’alcool, une fois qu’il commence à boire, il ne sait pas s’arrêter et qu’il va recevoir l’aide médicale appropriée une fois le tournage fini.

Du côté de l’équipe de tournage, TMZ affirmé que tout le monde était sous le choc d’apprendre ce que Shia LaBeouf avait fait, car il est «incroyablement professionnel» et «tellement gentil» sur le plateau et n’a jamais montré de problèmes avec l’alcool.

L’acteur Shia LaBeouf avait déclaré: «Je suis profondément honteux de mon comportement et je ne cherche aucune excuse. Mon manque de respect pour l’autorité est problématique, c’est le moins qu’on puisse dire, et complètement destructeur. Je suis tombé bas encore une fois. J’espère avoir touché le fond et ne pas descendre encore plus bas».