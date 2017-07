Un week-end à s'arracher les cheveux

Les automobilistes s’arracheront les cheveux ce week-end pour circuler sur l’Île de Montréal s’ils ne prennent pas connaissance de la kyrielle d’entraves à la circulation en raison des travaux.

Le pont Honoré-Mercier sera complètement fermé à la circulation, et ce, dans les deux directions, de vendredi 23 h 59 à samedi 8 h. Tandis que de dimanche 6 h à 18 h une voie sur deux sera ouverte en direction ouest, soit vers Kahnawake.

Vendredi, la fermeture se fera graduellement alors que les premières voies seront retranchées à compter de 22 h.

À Montréal, les entrées des rues Clément et Airlie pour la route 138-Ouest seront closes à partir de 23 h 30.

À Kahnawake, la bretelle d’entrée venant de Châteauguay sera fermée à compter de 22 h tandis que celle de la route 132-Ouest venant de La Prairie le sera à partir de 23 h 59.

Échangeur Saint-Pierre

Dans l’échangeur Saint-Pierre, la bretelle de la route 138-Est, venant du pont Honoré-Mercier) pour l’autoroute 20-Ouest vers l’aéroport ne sera pas disponible à la circulation de vendredi 22 h à lundi 5 h. La déviation se fera via la bretelle de l’autoroute 20-Est, sortie temporaire pour la rue Norte-Dame Ouest, avenue Saint-Pierre, rue Richmond et l’autoroute 20-Ouest.

Rappelons que la bretelle de l’autoroute 20 en direction ouest pour la route 138-Ouest (vers le pont Honoré-Mercier) a une voie sur deux de fermée en tout temps jusqu’à la mi-août.

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) met en garde les automobilistes qu’il y aura un risque de congestion sur l’autoroute 20-Est (du Souvenir) entre l’échangeur Saint-Pierre et la sortie 64 (boulevard Angrinon, rue Saint-Jacques) puisqu’une seule des trois voies sera accessible à la circulation de vendredi 23 h 30 à lundi 5 h.

Échangeur Turcot

Pour ce qui est de l’échangeur Turcot, la bretelle de l’autoroute 15-Sud (Décarie) pour la route 136 en direction est ne sera pas accessible aux automobilistes de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

La bretelle de l’autoroute 20-Est (du Souvenir) menant à la 136-Est sera également complètement fermée à la circulation de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

Dans les deux cas, les automobilistes seront invités à continuer sur l’autoroute 15-Sud pour prendre la sortie 57-O afin d’emprunter l’autoroute 10-Ouest (Bonaventure et finalement se retrouvé sur l’autoroute 720-Ouest.

Autoroute 25

Il ne sera pas possible de circuler sur l’autoroute 25-Sud entre la sortie 5 (rue Sherbrooke) et les entrées des rues Tellier et Futailles selon un horaire variable qui va comme suit : de vendredi 23 h 59 à samedi 7 h 30, de samedi 23 h59 à dimanche 8 h et de dimanche 23 h 30 à lundi 5 h.

Entre les rues Sherbrooke et Hochelaga, deux voies sur trois seront praticables de samedi 7 h30 à 23 h 59 et de dimanche 8 h à 23 h 30.

L’autoroute 25-Nord ne sera pas épargnée alors que deux voies sur trois seront fermées entre les rues Hochelaga et Sherbrooke de vendredi 22 h 30 à samedi 7 h 30 et dimanche 22 h à lundi 5 h. Entre les deux, une seule voie sera disponible à la circulation.

L’entrée de l’avenue Souligny en direction est pour l’autoroute 25-Nord sera fermée de vendredi 23 h à lundi 5 h.

Les voitures devront pendre l’autoroute 25-Sud, la sortie 1(Île Charron), faire un demi-tour pour se rendre sur l’autoroute 25-Nord.

Les camionneurs devront, pour leur part, prendre la sortie 3 (rue Notre-Dame, porte de Montréal) sur l’autoroute 25-Sud, la rue Notre-Dame, la rue Dickson, la rue Hochelaga, le boulevard de l’Assomption, la rue Sherbrooke pour finalement se retrouver sur l’autoroute 25-Nord.

Feux d’artifice

Le pont Jacques-Cartier sera pour sa part fermé à la circulation samedi de 20 h 30 à 23 h 45 en raison des Feux d’artifice. Le début de la fermeture du tunnel Ville-Marie à la sortie 4 (rue de la Montagne) commencera à 20 h.

Rue Wellington

La rue Wellington sera close entre les rues Duke et Nazareth, de vendredi 22 h à lundi 5 h. Les usagers en direction ouest sont appelés à faire le détour via les rues Dukes, William, Nazareth et Wellington, tandis que ceux en direction est devront emprunter les rues Peel, Ottawa, Prince et Wellington.