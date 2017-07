Wall Street à des records en début de saison des résultats

Wall Street a été portée vendredi par des résultats de banques solides et des indicateurs en demi-teinte sur l'économie américaine de nature à apaiser les esprits sur la politique monétaire des États-Unis, entraînant le Dow Jones et le S&P 500 vers des records.

Selon les résultats définitifs, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average a grimpé de 0,39% à 21 637,74 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a pris 0,61% à 6312,47 points.

L'indice élargi S&P 500 est monté de 0,47% à 2459,27 points.

Le marché est entré de plain-pied dans la saison des résultats avec les chiffres de trois grandes banques et «dans leur ensemble, ils étaient très bons et supérieurs aux attentes», a commenté Bill Lynch de Hinsdale Associates.

Les titres de JP Morgan Chase, Citigroup et Wells Fargo, qui avaient beaucoup augmenté au cours des dernières semaines, ont baissé vendredi «en raison sans doute d'une déception sur les prévisions et l'activité de courtage», a-t-il ajouté. Mais les bénéfices de ces géants bancaires en tant que tels «augurent d'une bonne saison de résultats à venir».

La séance a par ailleurs été marquée par une salve d'indicateurs contrastés.

Les prix à la consommation, particulièrement surveillés, ont stagné en juin et sont tombés, sur un an, à leur plus bas niveau en neuf mois, bien en dessous de la cible des 2% de la Réserve fédérale (Fed).

«La Fed estime que la faiblesse de l'inflation est temporaire, mais cela fait maintenant quatre mois», a remarqué Christopher Low de FTN Financial. «Cela devient de plus en plus difficile pour elle de justifier le rythme actuel de la remontée des taux d'intérêt, ce qui met du baume au coeur des investisseurs», a-t-il ajouté.

Les courtiers de Wall Street ont en effet largement profité ces dernières années des taux bas de la banque centrale américaine. La Fed les a relevés deux fois depuis le début de l'année.

Les ventes au détail ont pour leur part reculé en juin pour le second mois consécutif, décevant les attentes des analystes.

Le marché obligataire a progressé. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans baissait vers 20H10 GMT à 2,324%, contre 2,344% jeudi soir, et celui des bons à 30 ans à 2,914%, contre 2,917% la veille.