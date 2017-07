14 plaintes pour agressions sexuelles aux fêtes de la San Fermin

Quatorze plaintes pour attouchements et agressions sexuelles ont été déposées pendant les fêtes de San Fermin à Pampelune, dans le nord de l'Espagne, et 64 personnes ont été blessées lors des lâchers de taureaux, ont annoncé les autorités samedi.

Deux plaintes pour agression sexuelle - catégorie qui comprend les viols en Espagne - et 12 plaintes pour attouchements ont été déposées, selon le communiqué publié par la mairie de Pampelune au lendemain de la fin des huit jours de festivités.

Onze hommes ont été arrêtés en lien avec ces plaintes.

En 2016, 16 plaintes avaient été déposées, dont cinq pour viol. La ville a de nouveau mis en place cette année une campagne pour tenter de prévenir les agressions sexuelles.

Par ailleurs, 64 coureurs, dont une femme, ont été blessés lors des lâchers de taureaux traditionnels organisés chaque matin dans les ruelles, en baisse d'environ 26% par rapport à 2016, selon un communiqué du gouvernement régional de Navarre.

Le chiffre est toutefois nettement supérieur à ceux des éditions 2012 à 2015.

Sept personnes ont été victimes de coups de corne, contre 12 en 2016.

Sur l'ensemble des blessés, 12 ont été hospitalisés. Quinze personnes sont mortes depuis 1911 lors de cette cavalcade, le dernier décès remontant à 2009.

Sur les 17 000 personnes ayant pris part aux courses, vêtues de blanc et d'un foulard rouge, plus de 40% étaient étrangères. Les Américains sont en tête des nationalités (20% des coureurs), suivis des Britanniques (4%), des Australiens et Néo-Zélandais (4%) et des Français (3%), selon le décompte de la mairie.

L'affluence à ces fêtes dont l'origine remonte au Moyen-âge a légèrement baissé, avec 1,45 million de visiteurs contre 1,5 million en 2016, selon la mairie, qui note «un recul du nombre de touristes et de visiteurs étrangers».

«Les raisons sont triples»: crainte des attentats, des agressions sexuelles et influence des mouvements anti-taurins, a estimé le président de l'association des agences de voyage de Navarre Juanchi Patus, cité par le quotidien El Pais.

La mairie de Pampelune assure œuvrer pour redonner un caractère plus «familial» à la manifestation, marquée par des nuits où l'alcool coule à flot.