André Sauvé s’ouvre sur ses amours

L’année 2016 et les premiers mois de 2017 ont été pour André Sauvé une suite de défis à relever sur le plan professionnel - comme son incursion en France - et de bonheurs personnels. En effet, une rencontre inattendue lui a permis de faire entrer de nouveau l’amour dans sa vie.

Alors qu’il prépare son nouveau spectacle avec l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM), qui sera présenté les 20 et 21 juillet, il nous fait part de ses réflexions sur la vie, sa carrière et l’amour.

André, on pourrait avoir l’impression qu’au cours de la dernière année, avec tout ce qui s’est passé, vous avez déployé vos ailes.

«En fait, c’est plus comme une suite; je pense que ce que je vis en ce moment s’inscrit dans une continuité. C’est sûr que, dans la dernière année, les choses sont allées vite; j’ai pris de grosses bouchées. Par contre, je dois dire que c’est essentiel pour moi de me dépasser, même si je dois avouer qu’au début, quand j’aborde un projet, il y a une partie de stress et d’angoisse, et je me demande comment je vais y arriver.»

On dirait pourtant que c’est ce que vous aimez...

«Oui, quand je me lance dans quelque chose, comme les spectacles en France, je me dis toujours: ¨Comment je vais faire?¨ Mais dans ces moments-là, je me rappelle souvent la chanteuse d’opéra Maria Callas, qui aimait choisir des opéras qu’on considérait comme étant impossibles. Ça lui permettait de se dépasser. C’est la même chose pour moi. Ça me stimule et ça me pousse à aller plus loin.»

Cet hiver et ce printemps, vous étiez sur scène en France. Comment s’est déroulée votre aventure là-bas?

«J’étais un peu nerveux, au départ. J’ai joué dans un petit théâtre de 60 places et, des fois, il m’est arrivé de n’avoir qu’une vingtaine de personnes dans la salle. Les gens ne me connaissent pas, alors c’est un peu comme repartir à zéro. Il n’y a rien de gagné, et le public n’est pas conquis d’avance. Il faut que je me fasse un nom là-bas. Tous les soirs, je dois gagner la faveur du public.»

Quelles difficultés avez-vous rencontrées?

«À cause de mon accent, de mon type d’humour et de la formule de mon spectacle, ce n’est pas toujours évident, car ils ne sont pas habitués à ça. Cela dit, en général, les réactions ont été bonnes.»

Votre séjour en France a aussi été l’occasion de faire une belle rencontre... Vous avez maintenant un amoureux dans votre vie.

«Oui, c’est agréable pour moi d’être bien avec quelqu’un. Je travaille très fort ces temps-ci à mon spectacle avec l’OSM, et c’est vraiment super d’avoir une belle vie personnelle en plus. Ça faisait plusieurs années que j’étais seul, que je n’avais pas d’amoureux. Il faut dire que je ne suis pas du tout le genre de personne qui s’amourache facilement.»

Comment avez-vous fait la connaissance de votre compagnon?

«Je l’ai rencontré par l’intermédiaire d’amis, lors d’un souper - mais ce n’était pas une ¨date¨ arrangée. On s’est revus par la suite, et c’est là que le déclic s’est fait. Ç’a été instantané! J’ai été le premier surpris. Je me suis dit: ¨Ça clique donc bien avec lui!¨»

Pouvez-vous nous parler un peu de lui?

«C’est quelqu’un qui a été conseiller dans de grosses entreprises et qui a tout lâché, il y a quelques années, pour aller vivre en montagne, dans les Alpes. Ce qui est agréable, c’est qu’il est libre de son temps, alors ça nous permet de concilier nos horaires, vu que les miens sont assez particuliers et demandent beaucoup de voyagement.»

Vous voyagez donc beaucoup.

«Au printemps, j’allais dans les Alpes, dans la maison de mon ami - notre chez-nous. J’écrivais le matin et ensuite je profitais de l’endroit. Je marchais ou je travaillais dans le jardin, avec une brouette et tout ça. C’est un endroit vraiment exceptionnel où on a l’impression d’avoir du temps - un endroit reculé, en montagne.»

Voyez-vous votre passage à «Tout le monde en parle», cet hiver, où vous avez parlé de votre homosexualité, comme un genre de «coming out»?

«Non, pas vraiment. J’en avais déjà parlé dans le magazine ¨Fugues¨, mais c’est passé relativement inaperçu. Mon but n’était vraiment pas d’en faire un événement et d’ailleurs, je n’aime pas le terme ¨coming out¨. Je trouve que c’est mettre l’accent sur le fait d’être homosexuel alors que, selon moi, la meilleure façon d’aborder le sujet, c’est de le faire normalement. Si un gars dans une entrevue parle de sa blonde, personne ne va dire: ¨Ah! Tu es hétérosexuel!¨ Je trouve que ça devrait être la même chose, peu importe son orientation sexuelle.»

Qu’est-ce qui vous occupera cet été?

«En ce moment, je travaille très fort sur mon nouveau spectacle avec l’OSM.»

