Charlie Puth a dû se battre pour «See You Again»

Charlie Puth et Wiz Khalifa connaissent un beau succès avec le clip de «See You Again», qui est devenu cette semaine la vidéo la plus vue de toute l’histoire de YouTube à plus de 2,9 milliards de vues.

Il s’avère cependant que Charlie Puth a bien failli ne jamais apparaître dans cette vidéo, comme il l’a révélé à Billboard.

Les producteurs de Fast and Furious 7, film où est présent le morceau, ont passé commande à Wiz Khalifa afin d’avoir un titre qui habillerait la fin du long-métrage et rendrait hommage à Paul Walker.

Le rappeur a travaillé avec Charlie Puth et DJ Frank E, mais la production ne voulait pas avoir un petit jeune inconnu chantant dessus, même s’il avait coécrit la chanson.

« Je n’étais pas censé être sur le clip et je n’étais pas censé être sur la chanson. J’étais seulement censé coécrire la chanson. J’étais un artiste nouveau, je n’étais pas assez cool pour faire partie de la franchise, je n’étais pas assez important, mais j’ai prouvé à tous ceux qui avaient l’esprit étroit qu’ils avaient tort. Tout le monde à ma maison de disques a été solidaire avec moi et mon management, explique Charlie Puth. Je n’oublierai jamais quand je les ai appelés de cette énorme table de conférence avec le téléphone. Ils me donnaient les raisons pour lesquelles ça allait être chanté par cet artiste, bla, bla, bla... J’ai dit : "C’est super. Votre film sort dans une semaine et je ne vous donnerai pas la chanson". Et j’ai raccroché, et quand j’ai dit ça, après, comme par miracle j’étais dans le clip.»

Toute cette affaire est devenue de l’histoire ancienne quand le clip et le single ont connu un succès retentissant.

Aujourd’hui, Charlie Puth est même ami avec certains de ceux de qui ne voulaient pas de lui.

« J’ai travaillé sur des projets avec eux depuis, et tout va bien maintenant, mais vous savez, il fallait que je prouve ma valeur », ajoute le chanteur.