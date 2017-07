Claudette Dion: «Être active et redonner aux autres, ça m'aide»

La dynamique Claudette Dion est porte-parole de la maison de soins palliatifs du nom de son père, Adhémar Dion. Le 17 septembre, elle présentera le spectacle-bénéfice «Des dames de cœur». France Castel et Marie Denise Pelletier chanteront avec elle.

Par contre, la tournée «Pour le plaisir» a été annulée. Celle qui se transforme souvent en «mamou» gâteau pour ses huit petits-enfants nous donne des détails.

Quand Claudette Dion a formé le trio des dames de coeur avec France Castel et Marie Denise Pelletier pour reprendre des succès de chanteuses québécoises, c’était à la demande d’un producteur.

Présenté en mars dernier au Casino de Montréal, ce spectacle a montré qu’un programme de chansons seulement en français avait du succès et soulevait l’enthousiasme.

Or, le dimanche 17 septembre, le public pourra entendre le trio lors d’un brunch- spectacle au Club de golf Le Mirage, à Terrebonne. Les artistes performeront gratuitement, car les profits serviront à la Maison Adhémar-Dion, un centre de soins palliatifs pour des gens en fin de vie. Le coût est de 75 $ par personne pour un repas du chef Mario Julien suivi d’un spectacle de 90 minutes.

Claudette précise que la Maison Adhémar-Dion, située à Terrebonne, est le seul centre de soins palliatifs dans la région de Lanaudière.

«C’est là que mon frère Daniel et mon beau-frère Guy ont passé leurs derniers jours... Après la mort de mon père, les dirigeants du CSSS ont demandé la permission de donner à cette Maison le nom d’Adhémar-Dion. Papa est mort à la maison, entouré de sa femme et de toute sa famille. Cette image-là reflète ce qu’est la Maison de soins palliatifs. Quand la science ne peut plus rien pour quelqu’un qu’on aime, ça soulage un peu que des gens cherchent à le faire vivre le mieux possible jusqu’à la fin. Il y a 130 bénévoles, en plus du personnel.»

Un peu d’hésitation

«J’ai hésité avant de devenir porte-parole de la Maison Adhémar-Dion parce que je suis aussi porte-parole de la Fondation Maman Dion. Je craignais que ce soit trop de travail. Puis, j’ai pensé que mes parents n’ont jamais été séparés et que ce n’est pas moi qui vais le faire», lance la chanteuse avec humour.

Elle souligne d’ailleurs qu’il y aura un spectacle-bénéfice de Véronic DiCaire pour la Fondation Maman Dion le 30 septembre, à Saint-Roch-de-l’Achigan.

Claudette reste une bombe de vitalité, même dans les moments les plus sombres.

«Être active et redonner aux autres, ça m’aide. Heureusement, les années se suivent et ne se ressemblent pas. Maman va bien et elle est super fière de nous autres. Tout le monde est bien, y compris Céline et ma soeur Liette qui, malgré leur veuvage, sont aussi dans l’action.»

Tournée annulée

À l’automne, Claudette devait monter sur scène avec Christine Chartrand, Chantal Pary, Herbert Léonard et André Lejeune afin d’offrir une trentaine de spectacles dans le cadre de la tournée «Pour le Plaisir», mais l’état de santé d’Herbert Léonard a forcé les producteurs à tout annuler.

Claudette devait y chanter ses deux premiers textes.

«Devenir auteure ne faisait même pas partie de mes rêves. J’avais écrit un poème pour consoler ma mère et elle m’a poussée à aller plus loin. Luc De Larochellière en a fait une chanson: «130, Notre-Dame de l’Amour». Pour la chanson intitulée «Quand», c’est Blou qui en a fait un country enlevant.»

«Mamou» gâteau

Avec les vacances d’été, Claudette est plus que jamais «Mamou» pour ses huit petits-enfants.

«Nous faisons des activités qu’on ne fait pas d’habitude comme se baigner, frapper des balles, grignoter au lit ou manger des bonbons. Les parents me laissent faire. C’est un privilège pour moi, et pour leur ¨Papou¨ que tout le monde adore.»