«De père en flic 2»: meilleur que le premier

Comédie attachante avec Louis-José Houde et Michel Côté, «De père en flic 2» bénéficie non seulement d’un sujet qui se prête parfaitement à l’humour (la thérapie de couple), mais aussi d’une impressionnante brochette d’acteurs qui incarnent efficacement les personnages secondaires.

Marc Laroche a mûri depuis le premier volet en 2009, tout comme son interprète, Louis-José Houde qui a prouvé, avec «Ça sent la coupe», qu’il était capable de tenir un film sur ses épaules. De fait, l’humoriste et acteur est plus assuré, plus en possession de son personnage, ce qui lui permet de faire le poids face à des comédiens plus chevronnés tels que Michel Côté ou Karine Vanasse.

Marc et Jacques (Michel Côté) sont encore à couteaux tirés, comme le prouve la scène d’ouverture dynamique sur fond sonore de petite musique à la James Bond. Enquêtant de concert sur Martin Germain (Patrice Robitaille), «le lieutenant du chef de la mafia» suivant la formule consacrée, les deux hommes vont devoir infiltrer une thérapie de couple.

Ça tombe plutôt bien, car après avoir sabordé sa relation avec son ex, Geneviève (Caroline Dhavernas que l’on revoit rapidement), Marc semble faire de même avec Alice (Karine Vanasse), sa nouvelle conjointe. Quant à Jacques, il va s’improviser psychologue dans ce «bootcamp pour couples» après l’heureux accident qui met le vrai professionnel (Martin Dubreuil) hors d’état d’officier.

Le criminel est donc là avec Pascale (Julie Le Breton, parfaite et qui forme toujours un bon couple avec Patrice Robitaille), sa conjointe. Ils sont rejoints par Marie-Claude (Hélène Bourgeois-Leclerc) et Suzanne (Sonia Vachon), Geneviève (Diane Lavallée) et Bernard (Yves Jacques), Elissa (Mariana Mazza) et Akim (Mehdi Bousaidan) ainsi que Gael (Mathieu Quesnel) et Carole (Sylvie Potvin).

Avec autant de problèmes que de couples, «De père en flic 2» ne manque pas d’entrain. Au contraire du premier dans lequel on s’ennuyait parfois ferme, ce deuxième volet, avec ses 116 minutes, passe tout seul.

Émile Gaudreault, Éric K. Boulianne («Prank») et Sébastien Ravary ont particulièrement travaillé le scénario, rendant le tout dynamique à souhait (la scène des danses des couples avec Louis-José Houde et Karine Vanasse dansant un tango est une réussite). Quelques dialogues sentent bon l’improvisation, la distribution est impeccable (tous les comédiens de soutien sont excellents) et les auteurs ont pensé à inclure énormément de bons sentiments, ce qui donne à cette suite un côté attachant qu’on n’attendait pas.

Note: 3 sur 5