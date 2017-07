Deux travailleurs électrocutés près du métro de Castelnau

Deux laveurs de vitres ont été blessés samedi matin lorsqu’ils ont été électrocutés pendant qu’ils s’affairaient à nettoyer les fenêtres d’un bâtiment du secteur Mile-Ex, près de la station de métro de Castelnau, à Montréal.

L’incident est survenu en matinée au coin des rues de Castelnau et Marconi, dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

Selon ce qu'a pu apprendre TVA Nouvelles, les deux victimes sont des hommes de 17 ans et de 40 ans. Le plus jeune aurait perdu pied et la perche qu’il utilisait dans le cadre de son travail aurait heurté les fils électriques à proximité. Il était inconscient lors de son transport à l’hôpital.

Son collègue de 40 ans aurait pour sa part subi des blessures aux pieds.

On ne craindrait pas pour la vie des deux hommes.

L’enquête a été confiée à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).