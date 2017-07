Il a dormi trois nuits consécutives dans la file d'attente des Plaines

Les Plaines, en plein lendemain de veille à la suite de la soirée électrisante pilotée par Metallica, reprenaient des couleurs samedi matin. Pendant ce temps, quelques irréductibles de Gorillaz, tête d’affiche sur la scène Bell samedi soir, étaient déjà sur place pour s’assurer de bonnes places.

Voyez les explications de notre journaliste sur Gorillaz dans la vidéo ci-dessus

Un courageux, un jeune homme de 17 ans de Mirabel qui se nomme Mathieu Larocque, mérite certainement le titre de festivalier par excellence. Il a passé une troisième nuit sous les étoiles aux abords des clôtures à l’entrée de la Croix du Sacrifice.

L’admirateur de The Who, aussi un admirateur de Gorillaz, dort sous un amas de parapluies, passe ses journées assis sur une chaise pliante en buvant de l’eau, en se nourrissant et... en ne consommant pas de bière, pour ne pas souffrir de déshydratation.

Effets spéciaux

«C’est un trip. Je fais toujours ça attendre 10 à 15 heures pour un show, poursuit-il. L’an passé, j’ai tripé, faire une nuit pour Rammstein, fait que je me suis dit : “ils sont assez bons les quatre dernières nuits pour que je dorme devant!”s’exclame-t-il, échappant un juron. Pis ça ne me coûte pas d’auberges étudiantes pendant ces 4 jours-là.»

Le jeune homme est accompagné d’un ami qu’il s’est fait l’an dernier pendant le FEQ. «Ce soir, pour Gorillaz, on a hâte de voir les effets spéciaux, c’est très visuel. Les techniques utilisées dans leurs vidéos sont impressionnantes», explique Benoît Bilodeau.

«On va se laisser planer avec les écrans», ajoute Mathieu, qui entend revenir aux abords des clôtures à minuit pour assister au spectacle de Muse, dimanche soir.

À leurs côtés, une jeune femme d’Ottawa, fan de Gorillaz, a fait le voyage uniquement pour voir son groupe fétiche. Non loin, un duo de jeunes hommes est également arrivé tôt samedi matin, décidé à être aux premières loges en soirée.

Un grand nettoyage

Les Plaines se sont quant à elles refaites une beauté pendant toute la nuit, alors que les équipes de nettoyage en avaient gros sur les bras.

Un employé de Qualiplus n’a pas hésité à mentionner au Journal qu’il s’agissait sans contredit de la plus grosse soirée de nettoyage sur les Plaines cette année.

«Il y en avait beaucoup, beaucoup», a-t-il dit, en parlant notamment des milliers de canettes de bière qui jonchaient encore le sol quelques heures plus tôt.