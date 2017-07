Il trébuche et tombe... sur un fossile d’éléphant!

Le petit Jude Sparks ne s’attendait certainement pas à tomber face à face avec un squelette d’éléphant. Mais le hasard a bien fait les choses!

Voilà une promenade dans le désert de Las Cruces que la famille Sparks n’oubliera pas. Alors que ses parents faisaient du vélo un peu plus loin, Jude et ses frères s’amusaient avec leur talkie-walkie. Pris par son jeu, le garçon n’a pas vu l’obstacle sur le sol et a trébuché.

C’est en se relevant qu’il découvre qu’il a heurté une défense. Très vite, il repère la deuxième défense et montre sa trouvaille à son frère Hunter. Celui-ci pense qu’il ne s’agit que d’une vieille carcasse de vache...

Finalement, les parents de Jude ont décidé de consulter un spécialiste et se sont tournés vers l’université de New Mexico, où le Docteur Peter Houde a confirmé leur découverte.

Non, il ne s’agissait pas d’une vache, mais bien d’un crâne de Stegomastodon datant de plus d’un million d’années!

Après avoir demandé l’autorisation du propriétaire du terrain, une équipe d’archéologues a pu déterrer avec précaution l’ancêtre des éléphants.

Jude Sparks aura réalisé le rêve de bien des enfants: jouer aux explorateurs et découvrir de vieux os mystérieux.