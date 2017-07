«La guerre de la planète des singes»: le pari fou d’Andy Serkis

Il y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus au royaume des suites et réinventions de franchises populaires. Pourtant, en devenant César, chimpanzé doté de la raison et de la parole dans la nouvelle trilogie de «La planète des singes», Andy Serkis, qui avait précédemment incarné Gollum, s’est imposé comme l’un des acteurs les plus polyvalents de sa génération.

Entretien avec un homme qui n’a pas froid aux yeux...

«Ce film en est vraiment un de performance d’acteurs», dit sans relâche Andy Serkis, soutenu par Joe Letteri, directeur des effets spéciaux de «La guerre de la planète des singes».

Rejoints à Austin, au Texas, où ils rencontraient les journalistes à l’occasion de la sortie du troisième volet de cette saga, les deux hommes, qui ont commencé à travailler ensemble dans le cadre du «Seigneur des anneaux: les deux tours», sorti en 2002, insistent sur l’équilibre délicat entre effets visuels et jeu d’acteur, et voient l’avenir de la captation de performance avec un optimisme prudent.

Les acteurs au cœur de tout

Une journée type sur le plateau de «La guerre de la planète des singes»? C’était une équipe de 50 personnes dédiée aux effets visuels et supervisée par Joe Letteri, entre 35 et 45 caméras de captation de performance, en plus du personnel chargé de compiler de l’information sur le terrain, la végétation ainsi que les acteurs.

Car un long métrage comme celui-ci nécessite une importante maîtrise technique, même si le scénario, coécrit par Mark Bomback et le réalisateur Matt Reeves, suit la soif de vengeance de César après la tuerie perpétrée par les hommes du Colonel (Woody Harrelson) McCullough.

«Matt s’est évertué à créer, sur le plateau, un espace pour que les acteurs puissent s’exprimer. Il y a énormément de pression lorsque nous tournons dans des conditions difficiles, qu’il s’agisse du terrain, de la météo ou de la technique puisqu’il faut que les caméras de captation de performance soient positionnées de manière précise», indique Andy Serkis.

«Nous répétons encore et encore. Nous répétons chaque scène en détail. Nous travaillons tous en étroite collaboration les uns avec les autres. Nous changeons certaines choses, nous modifions le scénario. Plutôt que de prendre la technique comme point d’ancrage, ce sont les performances des acteurs qui sont au centre de tout. Tout cela se fait de manière très naturelle. C’est d’ailleurs ce qui est particulièrement appréciable de Matt, il est un réalisateur qui se concentre sur les acteurs.»

«C’était la vision de Matt que de faire de ce volet un film très émotionnel et centré sur César, précise Andy Serkis en faisant allusion au combat intérieur que le chef de la révolte des singes doit mener contre les humains afin d’assurer la survie de son espèce. Quand il m’en a parlé il y a environ deux ans et demi pendant plusieurs heures, ce qu’il m’a décrit est, grosso modo, ce qu’on retrouve aujourd’hui à l’écran. C’est la preuve tangible de la clarté de sa vision.»

Face à César, on retrouve le Colonel - et des accents d’«Apocalypse Now» -, plus déterminé que jamais à faire ce qu’il doit pour sauver l’espèce humaine. L’affrontement entre César - que Joe Letteri décrit comme «le conservateur de l’humanité des humains» - et le Colonel donne lieu à des scènes les plus fortes du long métrage, les deux personnages ne se parlant pas.

Comme le détaille Andy Serkis, son expérience théâtrale et celle de Woody Harrelson leur ont indubitablement servi pour ce moment précis. «Ce qu’on apprend au théâtre, c’est que la chimie immédiate, sur scène, entre deux acteurs est primordiale. J’ai adoré travailler avec Woody! Il y a un autre moment, dans le film, où il devait réciter un monologue de sept pages. La scène a été condensée à l’écran pour des raisons évidentes, mais c’était impressionnant à voir! Le théâtre nous a appris à tous les deux à nous écouter vraiment et à réagir l’un à l’autre.»

Reconnaissance?

Depuis 2011, date de sortie de «La montée de la planète des singes», Andy Serkis s’est mis dans la peau de César, chimpanzé créé à l’écran par captation de prestation, domaine dans lequel l’acteur s’est spécialisé depuis son interprétation de Gollum dans «Le seigneur des anneaux» de Peter Jackson, créant The Imaginarium Studio, sa compagnie de captation. Or, l’acteur a toujours été snobé par l’Académie des Oscars, qui n’a, pour l’instant, pas considéré son rôle de César comme admissible à l’Oscar du meilleur acteur en raison d’éléments ajoutés par ordinateur.

L’acteur milite donc, lentement, calmement, mais sûrement, pour une reconnaissance de ce type de performance qui n’est pas, pour lui, différente de cette d’une prestation traditionnelle.

«La perception de la captation de performance a changé depuis que nous avons commencé il y a 17 ans, détaille-t-il. Les acteurs, et surtout les plus jeunes, comprennent parfaitement la notion de se mettre dans la peau d’un avatar et de communiquer à travers lui, peut-être en raison du fait qu’ils ont grandi avec les jeux vidéo.»

«L’enjeu se situe à un niveau très clair: comprendre la manière dont on s’approprie un rôle, qu’il s’agisse de le faire en portant un costume et du maquillage ou pas. Dans mon esprit, il ne devrait jamais y avoir de différence entre les deux puisqu’on joue de la même manière.»

En route vers un quatrième?

Tant le réalisateur Matt Reeves que le producteur Dylan Clark ont indiqué, en octobre dernier, ne pas manquer d’idées pour la suite de cette trilogie d’antépisodes menant vers l’univers décrit dans «La planète des singes» de 1968. Mais un quatrième volet est loin d’être acquis.

«Aucun d’entre nous n’est au courant de la mise en route d’un quatrième film, répond Andy Serkis en riant. Nous sommes tous très sensibles aux métaphores et au monde exploré dans ¨La planète des singes¨. Même si ¨La guerre de la planète des singes¨ est la fin d’un chapitre particulier, celui dédié à l’évolution des singes, il y a d’autres avenues qui peuvent être explorées et je sais que nous aimerions tous en faire partie.»

Par ailleurs, les aficionados de cette saga remarqueront le nom donné à la petite fille muette, Nova, qui est le même que celui de l’humaine rencontrée par Charlton Heston dans le tout premier long métrage. Par contre, toujours selon Andy Serkis, il ne faut pas y voir une confirmation assurée d’un volet supplémentaire.

«Disons que le nom de Nova n’a pas été mis là par hasard. Maintenant, s’il devait y avoir un quatrième volet, Nova [n’indique pas forcément un développement scénaristique connu d’avance], cela dépend de la direction qu’on veut donner à cette histoire. Nous savons que nous allons nous retrouver, à un moment donné, dans l’univers du film de 1968, mais il y a tellement de thématiques et de sujets qui peuvent encore être abordés.»

«La guerre de la planète des singes» a envahi les cinémas du Québec le 14 juillet.