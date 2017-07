La sélection musicale estivale de Justin Trudeau

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a partagé samedi matin, sur Twitter, sa liste de lecture musicale estivale sur Spotify.

«Qu’est-ce que j’écoute cet été? Qu’est-ce que je devrais écouter» a-t-il demandé à ses 3,4 millions d'abonnés.

Qu'est-ce que j'écoute cet été? Qu'est-ce que je devrais écouter? Pour la liste de lecture du PM dans Spotify : https://t.co/HXZxCVeree pic.twitter.com/zPkPW7NwGC — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 15 juillet 2017

Parmi les titres figurant sur la liste d’écoute baptisée «PM Mix», on retrouve près de 40 chansons, en français et en anglais, dont «Comme des enfants» de Cœur de Pirate, «29 Palms» de Robert Plant, «Just like that» de Charlotte Cardin, «Dans la forêt des mal-aimés» de Pierre Lapointe ou encore «Autumn’s Here» de Hawksley Workman.

Soulignons que seulement 9 chanteuses figurent sur la liste du premier ministre, alors que 26 artistes masculins et groupes formés uniquement d’hommes s’y retrouvent. Il y a également 4 chansons provenant de groupes musicaux mixtes, comme Of Monsters And Men.

De plus, Justin Trudeau a lui aussi succombé au tube de l’été «Despacito».