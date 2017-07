Le gros lot de 10 millions $ remporté au Québec

La chance continue de sourire aux Québécois à la loterie: vendredi, le gros lot de 10 millions $ du Lotto Max a été remporté à Saint-Bruno-de-Montarville, en Montérégie, a confirmé Loto-Québec samedi matin.

«C'est devenu une routine, mais une routine dont les Québécois ne se plaindront pas. Nous avons été extrêmement chanceux en 2016 et ça se poursuit en 2017. Les achats en loterie des Québécois représentent environ 20 % de tous les achats lors des tirages pancanadiens, et ils gagnent beaucoup plus souvent. Le hasard nous aime», a dit Patrice Lavoie, directeur des affaires publiques de Loto-Québec.

«On ne sait pas encore si la personne est seule, en couple ou en groupe», a-t-il poursuivi, en précisant qu'il faudra attendre que l'heureux ou les heureux élus se manifestent.

Ce gros lot de 10 millions $, encore non réclamé en fin d’avant-midi samedi, est le 72e lot de 1 million $ et plus qui a été gagné dans la Belle Province depuis le début de l’année.

«Si le gagnant est seul, il serait notre 87e millionnaire de l’année. Nous sommes sur la bonne voie de battre le record établi en 2016 avec 104 lots de 1 million $ et plus», a précisé M. Lavoie.