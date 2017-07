Leonardo DiCaprio: un autre projet de thriller avec Martin Scorsese

Leonardo DiCaprio et Martin Scorsese planchent à nouveau ensemble sur un projet. L’acteur et le réalisateur ont en tête d’adapter un roman de David Grann, à qui l’on doit déjà La Cité perdue de Z.

Les deux vedettes voudraient adapter Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI qui raconte une série de meurtres au sein de la Osage Nation, une tribu amérindienne, en Oklahoma, dans les années 1920, juste après la découverte de pétrole sur leurs terres. C’est une des premières affaires sur lesquelles le FBI a travaillé.

L’ouvrage aurait déjà été scénarisé par Eric Roth, à qui l’on doit le script de Forrest Gump. Leonardo DiCaprio et Martin Scorsese développeront le film avec Dan Friedkin et Bradley Thomas, cofondateurs d’Imperative Entertainment, qui avait déjà acheté les droits du travail de David Grann l’année dernière.

Dante Ferretti, collaborateur de Martin Scorsese, a expliqué à Variety que le cinéaste avait prévu de se lancer dans le projet l’année prochaine, après avoir tourné The Irishman, avec Robert de Niro et Al Pacino.

En parallèle, Leonardo DiCaprio et le réalisateur planchent aussi sur The Devil in the White City: Murder, Magic And Madness At The Fair That Changed America d’Erik Larson. Un ouvrage se penchant sur le Dr H.H. Holmes un meurtrier qui a sévi à Chicago à la fin du 19e siècle. Cela porte à sept le nombre de collaborations entre l’acteur et Martin Scorese sur un long-métrage.