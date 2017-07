Trois jeunes violemment happés sur un passage piétonnier

En vidéo ci-dessus, voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN. Certaines images comportent d'ailleurs des scènes choquantes.

Deux adolescentes et un jeune garçon de 5 ans qui traversaient la rue à un passage piétonnier ont été violemment happés par une voiture, la semaine dernière, à Oakland, en Californie.

La scène, qui a été captée par des caméras de surveillance, donne froid dans le dos. Sur les images, on peut voir les trois jeunes être violemment projetés vers l’avant à la suite de l’impact. Le conducteur s’est ensuite arrêté quelques secondes plus tard.

«Je pensais que j’étais morte quand j’étais au sol, raconte Jacquelyn Velasquez. Je pensais que je n’étais plus là. Tout était noir parce que je luttais très fort pour garder mes yeux ouverts, mais je n’y arrivais pas.»

Au moment de l’accident, qui est survenu vers 21h30 le 5 juillet dernier, Jacquelyn marchait avec sa cousine de 18 ans et son petit cousin. En plus d’avoir eu les côtes fracturées, elle a subi des lacérations à un rein et plusieurs ecchymoses. Elle a également dû être opérée au cœur, puisque son aorte a également été affectée.

«Ils ont mis un tube autour pour éviter toute hémorragie et rupture d’anévrisme», explique l’adolescente.

Sa cousine a subi des fractures à la jambe en plus d’avoir été blessée au dos.

Alors qu’elles ont toutes deux obtenu leur congé de l’hôpital, leur cousin de cinq ans qui se trouvait avec elles au moment de l’accident est toujours en observation après avoir subi des blessures à la colonne vertébrale.

Jacquelyn croit qu’elle se guérira complètement de ses blessures, tout comme son petit cousin et sa cousine.

Pour le moment, la police n’a pas précisé si des accusations seraient déposées contre le conducteur de la voiture.