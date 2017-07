Un complément à l’entraînement dangereux pour la santé

Santé Canada a annoncé, vendredi, avoir saisi un produit non autorisé vendu comme un complément à l’entraînement dans un commerce de Laval.

Le produit «Fluffy Unicorn» a été saisi chez Shop Santé Laval, sur le boulevard Saint-Martin.

Courtoisie/Santé Canada

Selon les analyses en laboratoire effectuées par Santé Canada, le produit contient de la synéphrine non déclarée et une concentration de caféine plus élevée que ce qu'indique l'étiquette, deux substances qui, si elles sont prises ensemble, peuvent présenter de graves risques pour la santé.

«La combinaison synéphrine et caféine peut entraîner divers effets secondaires comme des étourdissements, des tremblements, des maux de tête et de l'arythmie, voire des convulsions, des psychoses, des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux», selon Santé Canada.

Les consommateurs qui auraient acheté ou utilisé ce produit doivent consulter un professionnel de la santé.