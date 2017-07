Un inconnu s’introduit dans sa chambre pour la regarder dormir

En vidéo ci-dessus, voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN.

Une femme de Nashville, au Tennessee, vit dans la peur depuis qu’elle est tombée nez à nez sur un pur inconnu qui la regardait dormir dans sa chambre en mangeant.

«C’est épeurant, raconte Holly Hills. Tu te sens violée.»

Le suspect de 48 ans, Roger Sutton, s’est introduit dans son domicile en empruntant une porte qui n’était pas verrouillée.

«Je dormais, soutient Mme Hills. Mes chiens et moi étions étendus dans le lit. J’ai senti que quelqu’un entrait dans ma chambre. J’ai regardé par-dessus mon épaule et j’ai vu son ombre.»

«Je me suis demandé ce que c’était, poursuit-elle. Il s’est enfui de ma chambre rapidement, alors j’ai enfilé mes chaussures et j’ai mis mes lunettes parce que je ne peux rien voir sans celles-ci. J’ai marché dans ma maison et c’était le bordel. Tout était à l’envers, il y avait des emballages de barres tendres, toutes sortes de choses partout.»

Les policiers ont réussi à arrêter l’individu quelques instants plus tard.

Après avoir élevé quatre enfants dans cette demeure, Holly Hills songe maintenant à déménager.

«Ça m’a rendue vraiment préoccupée, dit-elle. Nous verrouillons la porte constamment. J’essaie d’éviter d’être seule maintenant. Je ne dors plus la nuit. Ça me rend nerveuse. Chaque fois que j’entends un bruit, je me retourne et me demande de quoi il s’agit.»

Roger Sutton fait maintenant face à des accusations de cambriolage.