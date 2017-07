Deux enfants de 5 et 7 ans portés disparus à Montréal

Le service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande l’aide de la population pour retrouver deux enfants de 5 et 7 ans qui manquent à l’appel depuis ce matin.

Raphaël Grondines-Lambert, 7 ans, et Zachary Laframboise, 5 ans, auraient quitté par eux-mêmes leur résidence située dans l'arrondissement d'Anjou et ils n’ont pas été revus depuis. Ils auraient échappé à la vigilance de leurs parents.

«Quand les parents se sont rendu compte que les enfants seraient sortis par eux-mêmes de la maison, ils ont entamé des recherches dans le voisinage immédiatement, a expliqué Manuel Couture, porte-parole du SPVM. Lorsque les recherches se sont révélées infructueuses, c'est à ce moment-là qu'ils nous ont appelés.»

GRACIEUSETÉ/SPVM

Les policiers ont été contactés vers 13h. «Il y a des recherches intensives qui sont en cours par les policiers dans le secteur Anjou, a ajouté M. Couture. On va chercher le plus de policiers possible dans le secteur. On a des groupes d'intervention et le maître-chien qui se déplacent également.»

Zachary Laframboise mesure 1,11 mètre (3 pi 7 po), a la peau blanche, les cheveux blonds et les yeux bruns. Il porte des lunettes bleues et blanches à motif d’armée.

Raphaël Grondines-Lambert mesure 1,30 mètre (4 pi 3 po), a lui aussi la peau blanche, les cheveux blonds avec une coiffure style mohawk et les yeux bruns. Il est mince, ne porte pas ses lunettes et serait nu-pieds.

«Ce sont deux enfants qui se ressemblent énormément», a précisé le porte-parole.

Toute personne qui les aperçoit ou qui croit les reconnaître doit immédiatement communiquer avec le 911.