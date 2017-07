Les chefs de police inquiets par la légalisation du cannabis

La légalisation du cannabis inquiète les corps policiers, surtout en ce qui concerne la conduite avec les capacités affaiblies par la drogue.

Réunis en congrès à Montréal jusqu’à mercredi, les chefs de police du pays veulent trouver des solutions à ce problème avant l’entrée en vigueur de cette loi, prévue en juillet 2018.

Les forces de l’ordre font déjà face à de nombreux cas où des automobilistes prennent le volant après avoir consommé de la marijuana, et ils croient que ce phénomène deviendra de plus en plus fréquent lorsque cette drogue deviendra légale.

«Un des grands enjeux auxquels on fait face, c’est la formation de nos policiers, tant pour se préparer à la nouvelle législation en général, mais particulièrement pour former des experts en reconnaissance de drogues qui vont être capables de faire la preuve devant les tribunaux que les gens ont les facultés affaiblies par une drogue», explique Mario Harel, président de l’Association canadienne des chefs de police (ACCP) et directeur du Service de police de la Ville de Gatineau.

Cette formation, qui pendant longtemps ne se donnait qu’aux États-Unis, coûte 20 000 dollars par policier, soutient le président de l’ACCP. «Grâce au leadership de notre École nationale de police du Québec, on a réussi à faire autoriser un cours au Québec, dit-il. Donc nos policiers peuvent être formés au Québec en français, mais ça va prendre du temps.»

Le Canada compte déjà 600 de ces experts, mais les directeurs de services de police estiment qu’ils en auront besoin de 2000 d’ici l’an prochain. Une tâche «impossible», selon M. Harel.

«Former 1400 experts au Canada en un an, c’est impossible. On sait que ça va prendre un certain temps, dit-il. Donc il va falloir accélérer la cadence.»

En plus de la formation, les policiers réclament des moyens financiers supplémentaires pour mettre en application ces nouvelles mesures.

«Il y a des coûts, évidemment, déclare le directeur du SPVG. On demande à ce que les autorités nous aident dans la formation des policiers et dans les achats d’appareils. Quand on regarde une petite embouchure pour faire un test d’alcool, c’est 10 cents par test, alors que c’est 40 $ par test pour un appareil de détection de drogues.»