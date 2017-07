Les incendies de forêt provoquent de nouvelles évacuations

Des milliers de personnes ont dû être évacuées pendant le week-end dans l'ouest du Canada, où de forts vents ont attisé les incendies qui ravagent le centre de la Colombie-Britannique depuis plus d'une semaine.

La progression des flammes a contraint les autorités à prendre de nouvelles mesures d'évacuation, dont la principale concerne la ville de Williams Lake qui compte quelque 11 000 habitants.

Plusieurs avaient déjà quitté vu l’avancée des flammes.

Les ordres d'évacuation, annoncés samedi soir, concernent quelque 29 000 personnes dans la région de Cariboo.

Les évacués sont accueillis dans la ville de Kamloops, au sud de Williams Lake.

«Ça brûle partout, jusqu’au sommet de la montagne, on ne sait pas ce qu’il y a de l’autre côté. C’est la dévastation. La nuit, on le voit vraiment», raconte un résident du secteur.

«Dès que j’ai vu les flammes à la clarté du jour, c’était épeurant. Ça ne fait qu’empirer», ajoute une résidente.

Avant les nouvelles mesures d'évacuation, les autorités estimaient à plus de 17 000 le nombre de personnes chassées de chez elles, depuis que la province a décrété l'état d'urgence, le 7 juillet, en raison des nombreux incendies qui se sont déclarés à cause de la chaleur et du temps sec.

Quelque 161 foyers d'incendie étaient encore actifs dimanche, a indiqué une porte-parole du service des incendies de Colombie-Britannique, Navi Saini. La semaine dernière, il était question plutôt de 200 feux de forêt.

La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) va prêter main-forte aux pompiers de la Colombie-Britannique. Une quarantaine de pompiers sont formés ici au Québec pour combattre ce genre d’incendie, ils iront donc aider les 3000 pompiers qui travaillent là-bas.

«La demande que l’on avait reçue cette semaine c’était l’envoie de motopompes. On a envoyé 200 motopompes pour le combat de feux de forêt mercredi. Elles sont arrivées samedi en Colombie-Britannique. Nous avons également reçu une demande pour un officier à l’information et un spécialiste en comportement d’incendie qui sont partis jeudi. Puis finalement nos 42 pompiers vont quitter mardi», résume Catherine Morency de la SOPFEU.