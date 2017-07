Un motocycliste lutte pour sa vie après une collision avec une voiture

Un motocycliste a été grièvement blessé vers minuit dans la nuit de samedi à dimanche à Saint-Ambroise-de-Kildare, dans la région de Joliette, dans Lanaudière, lors d’une collision avec une voiture.

L’accident est survenu sur la route 348 lorsque la voiture a dévié de sa voie pour se retrouver en face de trois motocyclettes qui venaient en direction opposée. La voiture est entrée en collision avec la troisième moto. C’est le conducteur de cette moto qui a été grièvement blessé. L’autre personne sur cette moto, une femme, a été blessée, mais moins gravement.

Les deux personnes présentes dans la voiture, un homme et une femme tous les deux âgés de 79 ans, ont été blessées, l’homme gravement et la femme, plus légèrement.