Airbnb admet ses torts

Airbnb a finalement dédommagé une Montréalaise mécontente de son expérience avec la plateforme de réservation d’hébergement en ligne.

Nadia Gosselin s’était sentie abandonnée par l’entreprise après avoir loué son appartement à une femme qui a fait beaucoup de dégâts chez elle, en plus de refuser de payer la location.

Elle a contacté le site web à plusieurs reprises pour obtenir de l’aide, mais il lui avait fallu deux mois avant d’obtenir une réponse, qui ne l’a d’ailleurs pas satisfaite.

Moins de 48 heures après la publication de cette histoire sur tvanouvelles.ca, Airbnb lui a remboursé 1700$, soit la totalité de la somme qu’elle exigeait. Dans un communiqué, l’entreprise a également reconnu ses torts.

«Le traitement réservé à cette affaire est en deçà des normes élevées que nous nous sommes fixées. Nous tentons de réparer les torts causés à cette hôte en la remboursant grâce à la Garantie Hôte de 1 000 000$ et nous avons rayé le voyageur de notre plateforme. Plus de 200 millions voyageurs ont utilisé la plateforme d’Airbnb pour voyager et les incidents malheureux sont extrêmement rares», pouvait-on lire dans ce communiqué.

Mme Gosselin s’est dite heureuse de cette conclusion.