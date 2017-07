Catherine Morisette se présentera à la mairie

Catherine Morisette se présentera comme candidate à la mairie de Saint-David-de-Falardeau au Saguenay-Lac-Saint-Jean, a appris TVA Nouvelles.

Cette dernière assure déjà l’intérim depuis la démission de l’ancien maire Serge Gauthier.

Elle avait d’abord songé à se présenter comme conseillère municipale à Saguenay, où elle réside également. Or, elle souhaite finalement continuer à s’impliquer pour la communauté de Saint-David-de-Falardeau.

«C'est une nouvelle perspective que j'ai connue en étant mairesse depuis janvier et les citoyens me font comme la petite séduction, a commenté Catherine Morissette. Donc, je me sens très bien et je me sens bien acceptée.»