Des médecins retrouvent 27 lentilles de contact dans l’œil d’une patiente

Venue se faire opérer pour un problème de cataracte en novembre dernier, une patiente de 67 ans a été étonnée d’apprendre qu’elle avait oublié plus d’une vingtaine de lentilles dans son œil.

Cette Londonienne avait bien senti une petite gêne et une certaine sècheresse dans son œil, mais elle pensait que c’était dû à la vieillesse et à un début de cataracte.

Pourtant, les médecins qui l’ont opéré en novembre dernier ont trouvé une autre source à son problème: une masse bleutée, formée de 17 lentilles de contact collées les unes aux autres.

Difficile de savoir comment la femme a pu oublier autant de lentilles. Et le mystère s’est encore épaissi quand les docteurs ont repêché 10 autres lentilles.

Au total, 27 lentilles de contact ont été retirées de l’œil de la patiente...

Rupal Morjaria, la chirurgienne qui l’a prise en charge, a révélé l’information lors de la publication du British Medical Journal, le 5 juillet.

Elle a profité de la médiatisation de cette histoire pour rappeler l’importance d’un suivi ophtalmologique: «Aujourd’hui, alors qu’il est de plus en plus facile de commander des lentilles en ligne, les patients sont bien plus laxistes sur les visites de contrôle. Les lentilles de contact sont utilisées constamment, mais si le suivi n’est pas approprié, nous voyons des personnes qui contractent des infections oculaires sévères, qui peuvent même leur faire perdre la vue.»