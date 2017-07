Importante averse de grêle dans le Centre-du-Québec

Des résidents du Centre-du-Québec ont connu un important épisode de grêle, lundi après-midi.

«Ça a duré un bon 15-20 minutes, a expliqué Marie-Ève Chenard Proulx, de Sainte-Perpétue, qui nous a contactés via la page Facebook de TVA Nouvelles. À un moment donné, on s’est même demandé si on ne descendait pas dans le sous-sol.»

Les grêlons étaient de la grosseur d’un «25 sous», a-t-elle expliqué.

Mme Chenard Proulx a précisé que son jardin a été complètement ravagé par l’averse, tout comme le champ de maïs de son voisin.

Environnement Canada avait émis un avertissement d’orage violent pour la région. Les secteurs de l’Estrie, de Québec et de la Beauce étaient également susceptibles d’être touchés par de telles intempéries, a déclaré Amélie Bertrand, météorologue chez Environnement Canada.