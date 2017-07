Québec et le Fonds de solidarité FTQ investissent 30 millions

Le Fonds de solidarité FTQ, le gouvernement du Québec, la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et des MRC d’ici investissent plus de 31,5 millions $ dans 35 fonds locaux de solidarité pour soutenir les entreprises des territoires non desservis, a annoncé la vice-première ministre, et ministre responsable des PME, Lise Thériault, en leur présence, à Terrebonne, lundi.

«La mise en place de ces nouveaux fonds locaux de solidarité, notamment dans la MRC des Moulins, est un bel exemple de collaboration entre notre gouvernement, les MRC, la FQM et le Fonds de solidarité FTQ», a dit Lise Thériault, aussi ministre du Développement économique régional.

En tout, le Fonds de solidarité FTQ injecte 26,25 millions $, Québec et la Fédération québécoise des municipalités versent 3,5 millions $ et les MRC, 1,75 million $. Cet appui s’ajoute aux 82 millions $ déjà disponibles dans le réseau actuel des fonds locaux de solidarité.

35 000 emplois plus tard

«Depuis leur création, il y a 25 ans, les fonds locaux de solidarité ont soutenu 4046 projets d’entreprises avec des investissements d’une valeur totale de 122 millions de dollars. Ce sont ainsi plus de 35 000 emplois qui ont été créés ou maintenus», a affirmé Gaétan Morin, président et chef de la direction du Fonds de solidarité FTQ.

Richard Lehoux, le président de la Fédération québécoise des municipalités, a pour sa part salué ce travail essentiel effectué pour les régions du Québec. «Outiller les MRC et les municipalités afin qu’elles prennent en main leur développement économique, c’est dans l’ADN même de la FQM», a-t-il noté.

Rappelons que le réseau des fonds de solidarité a été créé par le Fonds de solidarité FTQ et la Fédération québécoise des municipalités en 1991. Près de 100 millions $ sont disponibles en ce moment pour appuyer les PME québécoises et l’économie locale.