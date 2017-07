Séisme de magnitude 6,3 au large du Pérou, pas de victime

Un séisme de magnitude 6,3 a secoué le sud du Pérou dans la nuit de lundi à mardi, selon l'Institut géophysique péruvien (IGP), semant la panique chez les habitants, mais sans faire de blessés ni de dégâts matériels importants.

L'épicentre du tremblement de terre a été localisé à 44 kilomètres au sud-ouest de la ville côtière d'Atico et à une profondeur de 28 kilomètres.

«À cause du séisme, on nous signale des chutes de pierres sur différentes routes de la région. Nous sommes en train de surveiller et de coordonner l'envoi d'engins» pour les retirer, a fait savoir Yamila Osorio, gouverneure de la région d'Arequipa, où se trouve Atico, sur Twitter

«La secousse a été très forte ici à Caraveli (...) Elle a semé la panique chez les habitants, qui sont sortis dans la rue», a fait savoir le maire de cette ville côtière, Santiago Neyra, à la radio RPP.

La marine péruvienne a écarté l'hypothèse d'une alerte au tsunami.

Le Pérou se trouve dans une zone de forte activité sismique. Entre le début de l'année et le 9 juillet, 169 tremblements de terre ont été enregistrés, selon l'IGP. Le dernier de grandeur ampleur s'est produit le 15 août 2007, de magnitude 7,9, et avait fait 595 morts.